Gratis proefabonnement bus voor nieuwe inwoners Waalsprong

Nijmegen - Twee maanden gratis reizen met de bus naar werk of school in Nijmegen. Dat bieden de gemeente Nijmegen en vervoersmaatschappij Breng de nieuwe bewoners van de Waalsprong in Lent en Oosterhout aan.

Zo'n 2500 huishoudens in de Waalsprong krijgen deze week een brief en folder in de bus. Hiermee kunnen de nieuwe bewoners van de Waalsprong kennis maken met het gemak van de bus. Twee maanden kunnen ze gratis reizen tijdens de spits. Ook kunnen de bewoners kennismaken met Breng Flex. Deze bussen rijden op bestelling van halte naar halte binnen Nijmegen. 10 ritten zijn gratis. Met een speciale actiecode komt het proefabonnement op een persoonlijke OV-chipkaart. "De actie is bedoeld om meer mensen met de bus te laten reizen in plaats van met de auto. Het abonnement is bestemd voor woon-werkreizen en woon-studie reizen. De gemeente en Breng vragen deelnemers om hun ervaringen, ideeën en suggesties over het reizen met de bus door te geven, om het vervoer te verbeteren."

SLIMopweg Nijmegen

De campagne valt onder het project SLIMopweg. Daarbij is de inzet om in de regio Arnhem-Nijmegen de ochtend- en avondspits te verkleinen. Samen met bedrijven, onderwijsinstellingen en bewoners werkt SLIMopweg Nijmegen aan de verbetering van de bereikbaarheid van Nijmegen. SLIMopweg draagt ook bij aan het ontlasten van het verkeer rondom de Waalbrug. Dit is belangrijk omdat de brug in 2018 wordt gerenoveerd.