Laatste rustplaats in ecologische kist

Nijmegen - "Ik werkte al een aantal jaar in de uitvaartbranche maar bleef daar telkens tegen hetzelfde aanlopen: er was geen 'ruimte' voor mensen met een beperking én ik zag veel te veel vervuilende uitvaartkisten." Vandaar dat Koen Verlinden april dit jaar de stoute schoenen aantrok, zijn baan opzegde en startte met de ontwikkeling van FAIR coffins. En met succes, want hij behoort tot de zes finalisten voor de IGNITE Award 2017.

"Ik vond dat het anders en duurzamer moest kunnen in de uitvaartwereld. Tot op heden zijn spaanplaatkisten de goedkoopste optie, maar wel heel vervuilend. Ecologische kisten bestaan wel, maar die zijn meteen weer een stuk duurder en in mijn ogen toch niet 100 procent ecologisch aangezien er bomen voor gekapt moeten worden." Koen heeft zichzelf een jaar gegeven om te bewijzen dat het anders kan. "Inmiddels ben ik zo'n half jaar verder en het prototype is af. Er zijn in de tussentijd mensen op mijn pad gekomen die mij verder hebben geholpen in de juiste richting." En na heel wat 'trials and errors' denkt Koen nu de oplossing te hebben gevonden: een uitvaartkist geheel gemaakt van gerecycled materiaal. "Hiervoor gebruiken we houtvezels uit oud papier, karton en sloophout en daarmee voldoen we aan het uitgangspunt dat de kist goedkoop en gerecycled moet zijn."

En dan het tweede punt waar Koen tegenaan liep: het gebrek aan 'ruimte' voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. "Gedurende het ontwikkelproces kwam Driestroom op mijn pad. In eerste instantie alleen het naaiatelier voor de bekleding van de kisten, maar ik ontdekte al snel dat ook het maken van de kisten op de Tarweweg - een van de centrale locaties van Driestroom - kan worden uitgevoerd door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hoe mooi wil je het hebben?" Het ontwerp is er dus en ook de 'handjes' zijn gevonden, nu het financiële aspect nog. "Ik kan van start, maar om FAIR coffins echt goed neer te zetten, is best wel wat geld nodig. De IGNITE Award kwam dan ook op precies het juiste moment op mijn pad." Deze award is namelijk opgezet om sociaal ondernemerschap in de regio te stimuleren, te laten groeien en in de schijnwerpers te zetten. De winnaar ontvangt een investeringsbedrag van 100.000 euro, de runner-up een prijs van 50.000 euro. "Geld dat ik goed kan gebruiken als startkapitaal. Maar ook als ik niet win levert deze nominatie mij ontzettend veel op. Tot de finale op donderdag 30 november worden we op allerlei vlakken begeleid, getraind en geadviseerd, iets waar ik in de toekomst alleen maar profijt van kan hebben."

www.igniteaward.nl