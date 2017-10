Borduren en 'koe melken' in Van 't Lindenhoutmuseum

Nijmegen - Het Van 't Lindenhoutmuseum aan de Scherpenkampweg 58 in Nijmegen opent zondag 5 november de deuren van 12.00 tot 16.00 uur.

Het museum gaat over de opvang van vele duizenden kinderen die hun jeugd doorbrachten in het kinderdorp Neerbosch. Kinderen die om verschillende redenen niet thuis konden wonen, een verhaal met een lach en met een traan.

Om 14.00 uur start de handwerkworkshop 'Merklappen van Neerbosch' (vanaf 6 jaar). Een merklap is eigenlijk een oefenmateriaal, waarop verschillende borduurtechnieken op geoefend kunnen worden. Op de Weesinrichting Neerbosch werden de meisjes tot dienstbodes opgeleid. Het borduren op een merklap werd de meisjes geleerd, zodat zij dit later in praktijk konden brengen. Zodat zij de initialen van de mevrouw waarvoor zij werkte op het linnengoed kon borduren. Tijdens de workshop maak je je eigen merklap. Deelname kost 7,50 euro.

Exposities

Daarnaast zijn er twee tentoonstellingen: 'Wat de pot schaft!' en 'Kleren maken 't kind'

De voedsel-expositie is onderdeel van Gelderse smaken, een samenwerking van acht kleine Gelderse musea. Wat de pot schaft! laat zien wat de afgelopen 150 jaar zoal op tafel komt in het kinderdorp Neerbosch aan de rand van Nijmegen. Het is geen peulenschil om dag in dag uit honderden kindermonden te vullen. Hoe organiseert men de voedselvoorziening - via bereiding in de keuken tot aan het opdienen? U kunt de expositie bekijken, maar ook geluidsfragmenten beluisteren, geuren speuren, vlees keuren, een (nep-)koe melken en een foto maken zittend voorin de oude voedselkar.

Bij de expositie over de kleding kunt u zich verkleden als en weeskind, met een schort, muts of petje en paar echte klompen. In de museumzaal ligt ook het Neerbossche bordspel, als u meer van spellen houdt.

Van 't Lindenhoutmuseum, Kinderdorp Neerbosch, Scherpenkampweg 58 Nijmegen.

Entreeprijs workshop: 7,50 euro..

Museumkaart niet van toepassing (geen pin aanwezig).

www.vantlindenhoutmuseum.nl