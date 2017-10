Dansen in Nijmegen voor meer vriendelijkheid

Nijmegen - “Vriendelijkheid is de taal die de doven kunnen horen en de blinden kunnen zien”, zei Mark Twain ooit. Organisatie Life Vest Inside begon in 2012 met het verspreiden van dit gedachtengoed door te starten met Dance for Kindness. Inmiddels is het een jaarlijks terugkerend evenement waaraan al meer dan vijftig landen mee doen. Op dezelfde dag, op hetzelfde moment komen mensen op heel de wereld samen om mee te doen aan dit evenement. Zondag 12 november zal er op de 'Grote Markt' in Nijmegen gedanst worden onder de vlag van vriendelijkheid. Het evenement is van 12.00 tot 16.00 uur. Het dansen zelf start rond 15.00 uur.

"Wat houdt het dan precies in? De naam Dance for Kindness zal wellicht al het een en ander verraden, maar inderdaad, er zal worden gedanst voor vriendelijkheid, maar niet alleen dans. Er worden op deze dag veel meer activiteiten gedaan om wat meer geluk de wereld in te gooien. Wat Dance for Kindness zo bijzonder maakt is dat er een flashmob wordt gehouden waarvan de choreografie over heel de wereld hetzelfde is. Echt waar, op dezelfde dag dansen ongeveer 120 steden, 50 landen met meer dan 15.000 mensen over heel de wereld ook nog eens dezelfde dans. Als dat niet verbindt!", aldus de organisatie.

Een van die vijftig landen waar dit evenement gehouden wordt is Nederland, in Nijmegen welteverstaan. Voor de derde keer op rij wordt het georganiseerd door Simone Blaak. Zij raakte geïnspireerd tijdens haar studie Wellness & Lifestyle toen ze in aanraking kwam met Dance for Kindness. Ze sprong een gat in de lucht toen ze de mogelijkheid zag om Group-Leader te worden, oftewel: vertegenwoordiger van je land. Zij liet deze kans niet liggen en meldde zich direct aan. Zondag 12 november zal er op de ‘Grote Markt’ in Nijmegen gedanst worden onder de vlag van vriendelijkheid.

"Waarom jij hierbij zou moeten zijn? Omdat het bewezen is dat je gelukkig wordt van andere mensen blij maken. Gedeeld geluk, is dubbel geluk. Zelfs als je niet van dansen houdt, zit deze dag vol leuke andere activiteiten om mensen vrolijk te maken. Waarom zou je niet komen?"