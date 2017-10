Kandidaten GroenLinks Nijmegen

Nijmegen - Enkele bekende raadsleden en veel nieuwe gezichten staan er op de concept-kandidatenlijst van GroenLinks, die aan de ruim 900 GroenLinks leden in Nijmegen is voorgelegd. De conceptlijst wordt via een referendum aan de leden voorgelegd. Tussen 28 oktober en 20 november maken de leden hun voorkeur voor de lijstvolgorde van plek 2 t/m 18 kenbaar.

Op nummer 2 staat direct een nieuwe naam: Volkert Vintges. Hij is directeur van de Gelderse Natuur en Milieufederatie. Samen met de al eerder gekozen lijsttrekker April Ranshuijsen, vertegenwoordigt Vintges twee van de GroenLinks kernthema's: de strijd tegen sociale ongelijkheid en armoede en opkomen voor duurzaamheid en dierenwelzijn.

Divers team

GroenLinks heeft momenteel 8 zetels in de Nijmeegse gemeenteraad. De nieuwe top 10 bestaat uit een uitgebalanceerd team van vijf vrouwen en vijf mannen met expertise voor een groene, sociale en open samenleving. Ook is gekeken naar binding hebben met tal van groepen in Nijmeegse samenleving, zoals mensen in de bijstand, mensen met een biculturele achtergrond, LHBTI Nijmegenaren en studenten. Van docent tot barvrouw: de top 10 vormt een divers team.

'Nieuw'komers

Opvallend is de naam van oud-raadslid (2010-2014) en diversiteitsexpert Faysal Zouay. Met plek 4 is hij terug van weggeweest. Op plek 5 staat Marieke Smit. Sinds 2013 was ze fractievolger en die ervaring vertaalt zich nu naar een hoge plek op de lijst. Samen met bewoners is ze bezig met verbetering van de luchtkwaliteit in Nijmegen-West. Een nieuwkomer is Jouke Osinga (plek 7), een officier van justitie die zich bijvoorbeeld wil inzetten voor Nijmeegse deelname aan een proef met legale hennepteelt.

Wethouders

Uniek is dat in Nijmegen de leden van GroenLinks ook een voorkeur uitspreken voor wethouderskandidaten. De kandidatencommissie presenteert drie sterke kandidaten. Op 1 staat huidig wethouder Harriët Tiemens. Onlangs werd zij nog door Trouw op plek 5 gezet in de duurzame top 100. Op 2 en 3 staan twee sterke kandidaten voor een sociale portefeuille: Bert Frings en Noël Vergunst.

"Al eerder presenteerde GroenLinks het verkiezingsprogramma onder de titel 'verder met verandering'. Nijmegen is de afgelopen jaren duidelijk groener, socialer en diverser geworden. De partij werkt daar de komende jaren verder aan door in te zetten op schoon verkeer in de stad, radicale vergroening langs wegen en op pleinen, aanpak van illegale kamerverhuur en minder regels en controledrang voor mensen met een uitkering."