Vragen SP over overlast Menuetstraat

Nijmegen - Tijdens gesprekken met bewoners in en rondom de Menuetstraat in Neerbosch-Oost heeft de SP gehoord over overlast in de buurt. "In de straat staat een woonhuis dat vermoedelijk illegaal is verkamerd. Buurtbewoners spreken van heling, drugshandel en asociaal verkeersgedrag. De buurt heeft zelf al handtekeningen opgehaald, foto's gemaakt, kentekens genoteerd en dat aangeboden aan de politie. Een eerste afspraak, die helaas werd afgeblazen, heeft geen vervolg meer gekregen. We hebben aan het college vragen gesteld over deze situatie", aldus SP Nijmegen.

SP-raadslid Bart van Berkel: "Het is ongelooflijk dat dit soort overlast niet wordt aangepakt. De bewoners weten precies wie, wat en hoe. Ze willen dit graag bij de gemeente melden zodat die er iets mee kan doen, maar dat lukt ze maar niet. Er wordt niet naar ze geluisterd en met de klachten wordt dus ook niks gedaan. Dat is onacceptabel, we hopen snel antwoord te krijgen op onze vragen. Dat moet het begin zijn van een oplossing, want dit kan zo niet langer." Na onderzoek door raadslid Van Berkel is gebleken dat het betreffende woonhuis geen vergunning heeft aangevraagd voor verkamering. "Het woonhuis is vermoedelijk illegaal verkamerd, er is in nooit een omzettingsvergunning afgegeven. De SP wil van het college weten wat de gemeente hier aan kan doen. Als we weten dat een pand illegaal is verkamerd, moeten we niet afwachten maar in actie komen."