Wereldkampioene bij NN Zevenheuvelenloop

Nijmegen - De NN Zevenheuvelenloop krijgt op zondag 19 november met wereldkampioene Rose Chelimo en Jip Vastenburg twee sterke vrouwen aan de start. Eerder kondigde tweevoudig winnaar Joshua Cheptegei al aan dat hij een poging doet om het wereldrecord te verbeteren. Een grote groep hazen, Leonard Komon en de Nederlanders Khalid Choukoud, Roy Hoornweg en Bart van Nunen zorgen voor een brede mannentop.

De 27-jarige Chelimo kroonde zich in augustus tot wereldkampioene op de marathon. In een spannende race kwam zij na 2.27.11 als eerste over de finish. In 2016 en begin 2017 liet zij zien ook goed uit de voeten te kunnen op de kortere afstanden. Haar snelste tijd op de 15 kilometer is 48.05. De Bahreinse atlete krijgt onder andere concurrentie van Sofia Assefa en de jonge Mercyline Chelangat. Assefa liep dit jaar al onder de 15 minuten op de 5 kilometer met een tijd van 14.56. Assefa maakte vooral furore als steepleloopster. In 2012 won de Ethiopische zilver bij de Olympische Spelen op dit onderdeel. Chelangat won recent de prestigieuze Durban 10K en maakt samen met Assefa deel uit van het NN Running Team.

NN Running Team

Bij de mannen strijdt het NN Running Team voor de winst én het wereldrecord. Teamlid Cheptegei krijgt bij zijn recordpoging ondersteuning van zijn teamgenoten Abel Sikowo, Noah Kipkemboi, Stephen Kissa en 4 Mijl winnaar Victor Chumo. Concurrentie krijgt Cheptegei van Leonard Komon, de Keniaan die in 2010 het huidige wereldrecord van 41.13 liep in Nijmegen. Ook NN Running Team leden Yenew Alamirew en Abdallah Mande gaan samen met Cheptegei voor een snelle tijd. De Brit Callum Hawkins gaat namens Team New Balance de strijd aan. Hawkins werd bij het afgelopen wereldkampioenschap vierde op de marathon.

Nederlanders

Naast een sterk internationaal veld, komen er ook veel snelle Nederlandse mannen en vrouwen aan de start. Bij de mannen is Khalid Choukoud favoriet voor de titel van snelste Nederlander. Roy Hoornweg, Bart van Nunen, Paul Zwama, Frank Futselaar en Team Zevenheuvelen atleten Jorrit Cleij en Joeri Wolf doen ook mee. Bij de vrouwen komt Jip Vastenburg voor de derde keer naar de NN Zevenheuvelenloop. In 2015 verloor zij nipt de eindsprint om de winst. Afgelopen weekend liet de 23-jarige in Valencia zien in vorm te zijn met een rappe halve marathon in 1.11.04. Ruth van der Meijden, Kim Dillen, Marije te Raa en Team Zevenheuvelen atletes Marije Peters en Julia van Velthoven zijn enkele andere Nederlandse toploopsters die deelnemen.

Inschrijven voor de NN Zevenheuvelenloop is nog mogelijk via www.nnzevenheuvelenloop.nl. De Zevenheuvelennacht is uitverkocht.



