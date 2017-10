Muziek op Schoot in voorzieningenhart de Ster

Nijmegen - Harpiste Anouk Platenkamp start per 8 november met Muziek op Schoot lessen in voorzieningenhart de Ster in Lent-Nijmegen.



Na de geboorte van haar zoon ontdekte Anouk hoe leuk het is om met kleine kinderen muziek te maken. Haar ervaringen deden haar zo veel plezier dat zij op zoek ging naar meer. Al snel begon ze aan de opleiding tot Docent Muziek op Schoot.

Anouk: "Kinderen zijn gek op muziek, van nature zingen en dansen ze graag. Door dit aangeboren talent te benutten kun je op vele manieren de ontwikkeling van je kind stimuleren."

Muziek op Schoot is bedoelt voor kinderen ongeveer 6 maanden tot 4 jaar oud. In de cursus leer je samen met je kind liedjes en spelletjes die bijdragen aan de ontwikkeling van je kind. Plezier staat voorop! Er wordt gebruik gemaakt van de stem, handen en voeten en eenvoudige muziekinstrumenten. Natuurlijk zal Anouk ook haar harp inzetten tijdens de lessen.

Gratis proefles 8 november van 10.00 – 10.45 uur de Ster, Lent.

Cursus van 6 lessen incl. proefles: 35,55 euro.



vragen of aanmelden: anouk@harpiste.nl, tel. 06-22011604.

www.harpiste.nl/muziekopschoot