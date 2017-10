Kleurrijk Goffertpark

Nijmegen - De herfstkleuren van de bomen in het Goffertpark in Nijmegen zijn prachtig maar komend voorjaar is het park een stuk kleurrijker.

Dankzij de inzet van 20 cliënten van de Driestroom-bosgroep de Vennen, Kinderboerderij Goffert en zo'n 300 kinderen van BSO De Hazesprong en NL Bloeit! zijn afgelopen weken langs de bosranden in het Goffertpark ruim 70.000 bloembolletjes geplant. Vanaf de lente van 2018 levert dat een bloemenpracht op, als kleurrijke bijdrage aan 'Nijmegen Europese groene hoofdstad'. De bloembolletjes, denk aan sneeuwroem, vingerhelmbloem, boerenkrokus, boshyacint en gewone vogelmelk, vermeerderen zich in de loop van de jaren. Deze lentegroet is mogelijk dankzij een bijdrage uit het programma 'Groen Verbindt' van de gemeente Nijmegen.

Foto: Nick Albers