Herinnering aan overleden dak- en thuisloze mensen

Nijmegen - Op begraafplaats Jonkerbos in Nijmegen wordt vrijdag 3 november om 11.00 uur bij het 'Monument Om Te Herinneren' een zogeheten Namen-Boom onthuld.

"Dit jaar is het de vijfde keer dat we een herdenking houden in het kader van Allerzielen voor de dak- en thuisloze mensen die ons door de dood ontvallen zijn en in het bijzonder zij die in het afgelopen jaar gestorven zijn. In de loop van de jaren is bij Het Monument de as van verschillende overledenen uitgestrooid, waaronder de as van Pater Jan Eijkman, die zich decennia lang heeft ingezet voor de daklozen in Nijmegen. Voor deze overledenen is door mensen van De Hulsen een 'Namen-Boom' ontworpen en gemaakt. Deze 'Namen-Boom' bestaat uit takken van betonijzer, met daaraan keramische bordjes met daarop de namen van de overledenen. Ook dit jaar zal er weer asuitstrooiing zijn."



"In een stille hoek achterin op de begraafplaats Jonkerbos liggen de zogenaamde 'algemene graven'. Dit zijn door de gemeente bekostigde graven die er enigszins mistroostig en verlaten bij liggen. Meerdere dak- en thuisloze mensen zijn hier in de afgelopen jaren begraven en een deel zal daar in de toekomst begraven worden. Op juist deze plek is het 'Monument Om Te Herinneren' geplaatst. Om aandacht te vragen voor het lot van deze mensen, hen recht te doen en nabestaanden een plek van afscheid en bezinning te bieden. De plek wordt voorafgaand aan de plaatsing verzorgd en opgeknapt door een groep betrokken dak- en thuislozen. "



Dit initiatief wordt georganiseerd door stichting Het Kruispunt Nijmegen, Iriszorg de Hulsen en samen met mensen bekend met het leven op straat. Het Monument en de Namen-Boom zijn gemaakt door de mensen werkzaam op de Werkplaats van de Hulsen. Het bijzondere is dat Het Kruispunt Nijmegen bijna 20 jaar geleden is opgericht door de paters Jan Eijkman en Fons Meyers, naar aanleiding van treurige sterfgevallen onder mensen van de straat. Zij werden destijds in alle anonimiteit begraven en waren al begraven zonder dat er afscheid genomen had kunnen worden. Nu 20 jaar later vervult Het Kruispunt nog even betrokken haar rol in het verzorgen van afscheidsvieringen en bezinningsmomenten voor en samen met dak- en thuisloze mensen in Nijmegen. Ieder mens telt en verdient een waardig afscheid.



Postadres

Postbus 147

6500 AC Nijmegen



