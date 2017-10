Books 4 Life Nijmegen deelt geld uit aan goede doelen

Nijmegen - Benieuwd hoe een boek de wereld verandert? Kom dan zaterdag 25 november om 13.30 uur naar de feestelijke uitreiking van de Books 4 Life-winkel in Nijmegen en stem mee! Maar liefst drie goede doelen krijgen deze middag een cheque. De geldbedragen, die zijn ingezameld door de verkoop van tweedehands boeken, worden verdeeld op basis van stemmen uit het publiek. De genomineerden die zich deze middag presenteren zijn Bike4School van CooP-Africa, Stichting Amaidhi en Stichting Ouderenzorg Moldavië. De middag wordt muzikaal opgefleurd door pop/singer-songwriter Nina van der Leest, die eigen nummers en covers zal spelen.

Books 4 Life is een landelijke organisatie van tweedehands boekwinkels. Deze winkels werken uitsluitend met vrijwilligers en de opbrengst gaat voor meer dan 90 procent naar goede doelen, waaronder Amnesty International, Oxfam Novib en verschillende particuliere initiatieven. Dit jaar zijn geselecteerd voor een donatie: Bike4School van CooP Africa, een stichting die met het verstrekken van fietsen de toegang tot inkomsten, onderwijs en gezondheidszorg verbetert. Daarnaast Amaidhi India, een organisatie die de lokale gemeenschap helpt zelfvoorzienend te zijn, o.a. door vrijwilligers uit te zenden, te helpen bij fondsenwerving en door verantwoorde vormen van toerisme te bevorderen. Als laatste is uitgekozen de SOM (Stichting Ouderenzorg Moldavië), die hulpbehoevende ouderen in Moldavië ondersteunt met als doel de kwaliteit van hun leven te verbeteren.

De middag wordt gezellig afgesloten met een hapje, drankje en muziekje. Natuurlijk is de boekwinkel de hele middag open, zodat iedereen de kans krijgt om met het kopen van een boek de wereld te veranderen!

Uitreiking Goede Doelen Books 4 Life Nijmegen zaterdag 25 november 13.30-17.00 uur. Adres: Wolfskuilseweg 19 Nijmegen Toegang gratis.

Meer informatie: www.books4lifenijmegen.nl en www.facebook.com/books4lifenijmegen