Nijmegen - De Krayenhoff Kazerne aan de Molenveldlaan 12-144 in Nijmegen vormt vier dagen het decor voor de Open Atelierdagen. Zo'n 27 professionele kunstenaars zetten hun atelierdeuren open voor publiek. Verschillende disciplines zijn aanwezig; beeldhouwwerk, fotografie, glaskunst, papieren objecten, poëzie, schilderkunst en textieldesign. U wordt in de gelegenheid gesteld om in gesprek te gaan met de kunstenaars. Open: 4 en 5 en 11 en 12 november van 12.00 tot 17.00 uur. Tijdens de opening op zaterdag 4 november om 12.00 uur brengt damesensemble Femmeuse liederen ten gehore. De open ateliers zijn gratis toegankelijk.

www.kunstindekazerne.nl