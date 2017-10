Concept-kandidatenlijst D66 Nijmegen

Nijmegen - D66 Nijmegen heeft de concept-kandidatenlijst bekend gemaakt voor de Gemeenteraadsverkiezingen die worden gehouden op 21 maart 2018. Tobias van Elferen is reeds verkozen tot lijsttrekker en is enthousiast over de lijst: "Ik heb er alle vertrouwen in dat we met deze lijst fantastische mensen acht zetels kunnen bemachtigen." De leden van D66 Nijmegen mogen nog over de lijst stemmen, waardoor de samenstelling nog kan veranderen.



De conceptlijst van D66 Nijmegen laat een gevarieerd beeld zien. Zo staan er drie vrouwen in de top-5 en staan er in de top-10 drie kandidaten met een LHBTI-achtergrond en een student. De lijst kent flink wat vernieuwing: van de huidige zeven raadsleden keren er vier terug in de top-10. Alle andere kandidaten in de top-10 zijn nieuw. De conceptlijst werd samengesteld door een brede commissie met daarin onder anderen lijsttrekker Tobias van Elferen.

Conceptlijst



Tobias van Elferen is reeds door de leden tot lijsttrekker gekozen.

2. Grete Visser

3. Rachid El Hafi

4. Lusanne Bouwmans

5. Marijke Synhaeve

6. Michiel van Hoof

7. Pieter van Megen

8. Toon van Gent

9. Remy Maessen

10. Casper Soetekouw

11. Maarten Besemer

12. Sophie Luijpen

13. Richard van Loosbroek

14. Marten Porte

15. Pieter de Wit

16. Floor Monté

17. Frans Laarakker

18. Damien Oud

19. Jesse Hijink

20. Bas Smit

21. Arlet van Riessen



Van 30 oktober tot en met 13 november kunnen de leden van D66 Nijmegen stemmen over de conceptlijst. De definitieve lijst wordt op 17 november bekendgemaakt.