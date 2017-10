Start bouw sportaccommodatie

Nijmegen - Wethouder Bert Velthuis, Johan Bombach van Stichting Talent Centraal Nijmegen en gedeputeerde Jan Markink van de Provincie Gelderland geven 31 oktober het startsignaal voor de bouw van de nieuwe sportaccommodatie voor Turnvereniging De Hazenkamp en Stichting Top Judo Nijmegen. Het sportcentrum wordt gebouwd op Sportpark De Dennen, op de hoek van de Rosa de Limastraat en Neerbosscheweg.

In dit nieuwe sportcentrum is ruimte voor topsport, breedtesport en talentontwikkeling. Het gebouw bestaat straks uit een breedtesportzaal, freerunningzaal, springzaal, kidsgym, dojo en twee turnzalen. Daarnaast is er ruimte voor medische begeleiding, onderwijs en onderzoek in samenwerking met CWZ, Fysiotherapie Bottendaal, HAN en Seneca.

Stichting Talent Centraal beheert, namens Stichting Top Judo Nijmegen (STJN) en Turnvereniging De Hazenkamp, de breedte- en topsportaccommodatie. Naar verwachting kan de nieuwe sportaccommodatie in september 2018 in gebruik genomen worden.