Nijmeegse app voor mensen met COPD genomineerd voor landelijke prijs

Nijmegen - Als je de chronische longziekte COPD hebt, kan een longaanval je zo benauwd maken dat ziekenhuisopname nodig is. Onderzoekers van het Radboudumc en de Radboud Universiteit ontwikkelden samen met COPD patiënten, Nijmeegse huisartsen en longartsen een zelftest waarmee patiënten thuis op tijd een longaanval kunnen herkennen en daarop reageren. Zo kunnen patiënten zelf een ziekenhuisopname voorkomen. De zelftest is genomineerd voor de landelijke Medische Inspirator Prijs, een belangrijke prijs voor innovatieve projecten die zijn ontwikkeld door patiënten samen met onderzoekers.

Nijmegenaar Joep Fleuren heeft COPD en is betrokken bij de ontwikkeling van de zelftest. Joep: “Ik gebruik de test als ik twijfel over mijn klachten. Ik beantwoord vragen via een app op mijn telefoon en meet mijn temperatuur, mijn longfunctie en mijn zuurstofgehalte. Met deze informatie geeft de app mij een advies over wat ik zou moeten doen. De app geeft mij een gevoel van veiligheid. Ik gun iedere patiënt met COPD deze zelftest.” De onderzoekers willen de app volgend jaar op de markt brengen en met de Inspiratorpijs kunnen de laatste stappen gezet worden.

Op de website van ZonMw (www.zonmw.nl/stemnu) kunt u de video over de ‘Slimme app voor adem’ bekijken en kunt u uw stem uitbrengen op dit project. Stemmen kan met uw emailadres tot en met 20 november. Heeft u meerdere emailadressen, dan kunt u ook vaker stemmen.