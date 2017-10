Veel belangstelling voor D66-avond over ouderenzorg

Heumen - De thema-avond ‘Gezond ouder worden in de toekomst’, georganiseerd door de nieuwe partij D66 Heumen, werd goed bezocht. In een gevulde Muse kwamen inwoners luisteren naar en praten met onder andere D66-kamerlid Vera Bergkamp, woordvoerder zorg en welzijn.

Al aan het begin van de avond was het duidelijk dat het thema ‘ouderenzorg’ sterk leeft bij de inwoners van de gemeente. D66’er Vera Bergkamp beet het spits af en sprak uitgebreid over hoe D66 zich in Den Haag inzet voor de ouderenzorg. Bergkamp: “Mensen worden ouder en willen langer thuis in hun eigen omgeving blijven. Dat moeten we mogelijk blijven maken. Qua woonmogelijkheden moeten er meer tussenvormen tussen ‘zelfstandig thuis’ en ‘verpleeghuis’ komen.”

Vervolgens gaf psycho-gerontoloog Ron van Wijhe een bijzondere presentatie, waarin hij de aanwezigen meenam in de wereld van mensen met dementie. Van Wijhe: “Over een aantal jaren woont meer dan 80% van mensen met dementie gewoon thuis. We moeten meer gaan inzetten op het belang van de wijk bij de zorg voor dementerenden.”

Tenslotte gaf Ineke Oude Boerrigter, bestuurder bij Malderburch haar visie op de toekomst van ouderenzorg in de gemeente Heumen. Boerrigter gaf aan dat een centrum als Malderburch meer een servicefunctie moet krijgen voor alle ouderen in de gemeente Heumen. Boerrigter: “Malderburch gaat hulp op maat leveren aan alle soorten ouderen; van licht hulpbehoevend tot het hospice en alles daartussen.

Na de pauze konden de aanwezigen vragen stellen aan de drie sprekers. Veel vragen gingen over hoe om te gaan met mensen met dementie in de wijken en hoe we de huisvesting moeten gaan vormgeven Maar er waren ook persoonlijke verhalen van mensen die worstelden met de zorgregelgeving.

Lijsttrekker Frank Eetgerink van D66 Heumen kijkt tevreden terug op de avond: “Tijdens onze ‘In Gesprek Met’- acties kwam naar voren dat ouderenzorg erg leeft bij de inwoners. Daarom hebben we deze avond georganiseerd. De opkomst is geweldig en prachtig om te zien hoe de politiek en het werkveld hier samen komen om te praten over zo’n belangrijk onderwerp.”

