Waalcrosser uit 1944 James Megellas loopt Sunset March

Nijmegen - Op woensdag 1 november loopt James Megellas om 17.12 uur de Sunset March op stadsbrug De Oversteek in Nijmegen. Lieutenant-Colonel (Retired) James Megellas heeft op 20 september 1944 deelgenomen aan de Waalcrossing en is de hoogst gedecoreerde officier van US 82nd Airborne Division. Hij is 11 maart 100 jaar geworden.

Sinds 19 oktober 2014 loopt iedere dag een veteraan de Sunset March op de Oversteek. Het is een dagelijks eerbetoon aan de geallieerde militairen, die gevochten hebben voor de vrijheid van Nederland. De Oversteek ligt over de Waal op de plaats waar op 20 september 1944 Amerikaanse militairen van US 82nd Airborne de Waal zijn overgestoken naar de noordzijde.

Tijdens deze zogenaamde "Waalcrossing" zijn 48 geallieerde militairen omgekomen. De verlichting van de Oversteek is een heel speciaal lichtmonument: "Lights Crossing". Er staan aan beide zijden 48 lichtmasten op de brug. Op het tijdstip van zonsondergang worden deze paren lichtmasten na elkaar ontstoken in het tempo van een trage mars. Totaal duurt het ontsteken bijna 12 minuten. Na afloop wordt in een speciale ceremonie een groet gebracht bij het monument op de Oosterhoutsedijk aan de Noordzijde van de Waal.