Tunnelweg gaat op de schop

Nijmegen - Er vinden tot zaterdag 4 november werkzaamheden plaats aan de Tunnelweg.

Het gaat om het betegelen van de trottoirs en het verbreden en asfalteren van de fietspaden. Er ontstaat meer ruimte voor fietsers. In de nacht van 3 op 4 november 09.00 uur is de Tunnelweg stadinwaarts afgesloten voor autoverkeer. (Brom)fietsers rijden die nacht via het fietspad aan de andere kant. (Foto: Maaike van Helmond)