Symposium Zen.nl over non-dualiteit

Nijmegen - Op zaterdag 18 november verzorgt meditatiecursuscentrum Zen.nl het symposium ‘Non-dualiteit in de praktijk’. Op het programma staan lezingen van onder andere filosoof en publicist Stine Jensen en filosoof Hans Thijssen.

Aanleiding is het verschijnen van het gelijknamige boek van zenmeester Rients Ritskes en filosoof Arthur Nieuwendijk. Tevens viert auteur en initiatiefnemer Rients Ritskes deze middag zijn 30-jarig jubileum als zenleraar.

Het symposium vindt plaats in Debatcentrum LUX Mariënburg 38 te Nijmegen. Aanvang 13:30 uur Deelname inclusief boek, koffie/thee en borrel € 49,50 Voor cursisten en oud-cursisten van Zen.nl € 24,50 Zie voor meer informatie en aanmelden: https://www.zen.nl/nondualiteit



Het symposium

Het boek dat de aanleiding vormt voor dit symposium is geen filosofisch traktaat. Het is eerder een uitnodiging deel te nemen aan de inspirerende dialoog tussen de duale denker en de non-duale zenmeester: gesprekken op de grens van het denken en doen, ratio en gevoel. Zo zal ook tijdens de vier lezingen aandacht worden besteed aan de gevaren van ons rationele denken, de tekortkomingen van de filosofie, de relatie tussen oorzaak en gevolg en hoe meditatie en mindfulness ons volgens Stine Jensen completer kunnen maken.



Het boek

Het programma wordt afgesloten met de presentatie van het boek ‘Non-dualiteit in de praktijk’ (287 blz. € 19,95). Non-dualiteit is niet in woorden te vangen. Toch brengen de diepgravende dialogen van zenmeester Rients Ritskes en filosoof Arthur Nieuwendijk in dit boek de persoonlijke ervaring van non-dualiteit heel dichtbij. Aan de hand van telkens nieuwe beschrijvingen wordt het principe van non-dualiteit vanuit verschillende invalshoeken belicht, waardoor de lezer er gevoelsmatig in kan doordringen.

Non-dualiteit verwijst naar de essentie van ons bestaan. Hoewel die er altijd is, manifesteert zij zich zelden direct. Het is zoals in de trein: je reist met hoge snelheid, maar merkt dat pas als de trein plotseling remt. Dit boek is de neerslag van ‘remmende bewegingen’, die ons kunnen helpen de essentie van het leven op het spoor te komen.

Zen.nl

Zen.nl is een landelijke organisatie die lessen en trainingen verzorgt in zenmeditatie. Oprichter Rients Ritskes (1957) mediteert vanaf zijn 17e en heeft getraind onder leiding van veel verschillende Amerikaanse en Japanse zenmeesters. Hij viert op 18 november tevens zijn 30-jarig jubileum als zenleraar. In 1977 begon hij met mediteren en in 1987 gaf hij zijn eerste zenlessen in een werfkelder in Utrecht. Hij is auteur van een tiental boeken waarin de praktische toepassing van zen centraal staat. In 2010 publiceerde Ritskes het eerste basisboek voor de introductiecursussen in Zen.nl:

‘Leer denken wat je wilt denken’ en in 2012 het basisboek voor gevorderde studenten en zenleraren in opleiding: ‘Leer voelen wat je wilt voelen’. Inmiddels vindt zijn werkwijze en filosofie navolging in meer dan 35 Zen.nl-vestigingen door heel Nederland.