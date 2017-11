De 19e Dag van de Spirituele Film in LUX Nijmegen

Nijmegen - Zondag 19 november staat LUX Nijmegen in het teken van de 19e editie van de Dag van de Spirituele Film, georganiseerd door het Han Fortmann Centrum en Het Filmgesprek. Bekijk twee unieke films rondom het thema ‘Autonomie’ en ga met elkaar het gesprek aan.

Zelfontplooiing, 'in je kracht komen', ontdekken wie je bent en je losworstelen van autoriteit en maatschappelijke druk. We zijn individuen geworden – vrij om voor onszelf op te komen en ons eigen pad te bewandelen. Maar wij we wel echt zo vrij? En zijn we ons nog bewust van onze eigen invloed op onze samenleving?

Tijdens de Dag van de Spirituele film duiken we dieper in dit thema. Met centraal de twee films Tanna (Vanuatu, 2015) en The Salesman (Iran, 2016), en daaromheen een passend programma. Om het publiek een beetje op te warmen voor een meditatieve kijkervaring start het publiek met een mindfulness-oefening begeleid door Theoloog Ted van Rijt van het Han Fortmann Centrum. De film Tanna wordt als eerste vertoond, waarna religiewetenschapper Gauwain van Kooten Niekerk met het publiek in gesprek gaat. Na de pauze gaat het programma verder met de tweede film The Salesman en zal filosofe Moïra Müller het filmgesprek begeleiden.

Zoals zij om 11:45 uur de dag zal openen sluit Hennie Burggraaff, radioprogrammamaker bij KRO-NCRV en bestuurslid van Het Filmgesprek de dag rond 18:00 uur af.

Tickets zijn verkrijgbaar voor €27,50 via de website en kassa van LUX en aan de kassa van VillaLUX.





Over het Filmgesprek en Han Fortmann Centrum

Het Filmgesprek daagt filmkijkers uit de beleving van films te onderzoeken en te verdiepen met gesprekken over films en levensvragen. Met diverse gespreksmethoden vergroot Het Filmgesprek de uitwisseling en het begrip van en tussen levensovertuigingen. www.hetfilmgesprek.nl

Han Fortmann Centrum biedt cursussen, workshops en lezingen op het gebied van persoonlijke groei en bewust zijn, geïnspireerd door het gedachtegoed van Han Fortmann. www.fortmanncentrum.nl