Crowdknitting – samen breien voor het goede doel

Nijmegen - Doe mee aan de actie #crowdknitting, opgezet door Marije van der Valk en Thijs Boomkens. Met 'crowdfunden' wordt een financieel project gerealiseerd met behulp van 'the crowd', met 'crowdknitting' willen de initiatiefnemers zoveel mogelijk warme kledingstukken creëren voor dak- en thuislozen.

Marije van der Valk: "De winter komt eraan en dat is niet voor iedereen een mooie, fijne tijd. Het is niet vanzelfsprekend dat je gezond bent of een dak boven je hoofd hebt. Daarom hebben we deze actie opgezet, we willen met zoveel mogelijk mensen iets goeds doen voor vele anderen. Laten we met elkaar de wereld een klein stukje mooier maken".

Een actieverpakking #crowdknitting kost € 5,00 en bestaat uit een bol wol met breinaalden, een breipatroon van de welbekende toekan en een wenskaartje. Door deel te nemen aan de actie geef je niet alleen warmte aan dak- en thuislozen, maar steun je ook Stichting Hart voor Vrouwen én mag je een wens doen voor een ander. Van der Valk Hotel Nijmegen-Lent hangt alle wenskaartjes in de wensboom die vanaf 6 december de lobby zal sieren en in de week voor kerst zal één wens in vervulling gaan.

"Om deelnemers op weg te helpen, organiseren we op donderdag 16 november een gratis workshop breien en haken in ons hotel," vertelt Marije. "We hebben Heleen Gijsbers van Textielatelier 'De Vlotte Naald' uit Nijmegen bereid gevonden om onze deelnemers belangeloos te inspireren. Iedereen is welkom die avond, we vragen de mensen alleen om zich in te schrijven via de website van het hotel. Ik zal zelf ook aanschuiven, want de laatste keer dat ik breinaalden zag is wel even geleden."

Het is tot 18 december mogelijk om de kledingstukken en wenskaartjes in te leveren bij het hotel. In de week voor kerst wordt de opbrengst bekend gemaakt en laten Marije en Thijs een wens in vervulling gaan. Wil jij ook breien voor het goede doel? Klik voor meer info op https://www.valknijmegen.nl/over-ons/crowdknitting