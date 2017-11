SP Nijmegen wil terugkeer stoomtreintje in Goffertpark

Nijmegen - SP Nijmegen komt woensdag 1 november met een voorstel om het stoomtreintje terug te laten keren in het Goffertpark.

Afgelopen jaar heeft de gemeente Nijmegen toegezegd om steun en medewerking te verlenen aan de bewoners die zich inspannen om het stoomtreintje in het Goffertpark weer terug te brengen. Deze steun en medewerking moet nu een vervolg krijgen in de vorm van een financiële bijdrage waardoor de terugkomst van het stoomtreintje werkelijkheid wordt, vindt SP Nijmegen.

Buurtbewoners, verenigd in de Stichting Stoomgroep De Goffert, zijn een inzamelingsactie gestart voor de terugkeer. Tot op heden is er bijna 14.000 euro opgehaald. De SP wil van de gemeente weten hoe haalbaar het is om het stoomtreintje terug te laten keren en welke kosten daaraan verbonden zijn. SP-gemeenteraadslid Stijn Vat: "De initiatiefnemers hebben laten zien dat er veel enthousiasme is om het treintje weer door de Goffert te laten rijden. Dit zien we nu met het opgehaalde bedrag en zagen we ook bij de petitie die ruim 1800 keer is ondertekend. Als SP vinden we dat het nu tijd is om de initiatiefnemers een extra steuntje in de rug te geven, zodat de terugkeer van het stoomtreintje daadwerkelijk mogelijk wordt."

Help mee om de stoomtrein terug te brengen in de Goffert. Dit kan door middel van donaties, ga daarvoor naar de volgende website https://www.stoomgroepdegoffert.nl/