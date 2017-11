Zorgcafé Nijmegen

Nijmegen - Het Zorgcafé in Nijmegen is een plek waar asielzoekers, statushouders en ongedocumenteerde migranten terecht kunnen voor een praatje, met vragen of problemen over hun eigen gezondheid (of die van een familielid) of over de gezondheidszorg. Het Zorgcafé is in de Ganzenheuvel 56 in Nijmegen en geopend dinsdag, woensdag en vrijdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur.

Professionele vrijwilligers luisteren met behulp van tolken naar hun vraag of verhaal. Daarnaast geven ze informatie en advies over de gezondheidszorg in Nederland en indien nodig begeleiden zij de mensen bij hun bezoek aan een zorgverlener of ziekenhuis. Elke maand vinden themabijeenkomsten plaats over onderwerpen op het gebied van gezondheid en welzijn.

Meer info: zorgcafe.nijmegen@gmail.com