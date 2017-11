Crowdfunding voor wetenschappelijke kinderboek over dyslexie

Nijmegen - Een spannend kinderboek dat ook de resultaten van wetenschappelijk onderzoek naar dyslexie bevat. Gedragswetenschapper Liesbeth Tilanus wil dat mogelijk maken met crowdfunding. Tilanus werkt als orthopedagoog bij Marant en doet daar onderzoek waarop ze promoveert aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Als de crowdfunding succesvol is, wordt haar kinderboek uitgegeven in samenwerking met uitgeverij Zwijsen.

Liesbeth Tilanus onderzoekt de effectiviteit van de huidige behandelmethode voor dyslexie. Nu haar promotie dichterbij komt - ze hoopt begin 2018 te promoveren - heeft ze één grote wens: haar onderzoeksresultaten vertalen naar een kinderboek, zodat kinderen op een leuke manier meer leren over dyslexie. Tilanus: "Ik wil graag mijn resultaten delen met mensen uit de praktijk, niet alleen orthopedagogen, leerkrachten en ouders, maar juist ook met kinderen, op een manier die hen aanspreekt." Het is niet de eerste keer dat Tilanus zorgde voor een praktische vertaling van wetenschappelijk onderzoek naar kinderen: eerder ontwikkelde ze al Dizzy, een educatief geheugenspel voor kinderen met dyslexie.

Dit 'kinderproefschrift' wordt een spannend kinderboek met veel illustraties en toegankelijke teksten, maar volgt ook de lijn van Tilanus' proefschrift. Het boek heet Een kroon voor een kanjer en gaat over Raf, een jongetje met dyslexie. Hij houdt een spreekbeurt over dyslexie en beleeft samen met zijn klasgenoten een spannend avontuur op een eiland. Spelenderwijs komen ook de behandelmethode voor de dyslexie en de conclusie van Tilanus' proefschrift aan bod.

Bijdragen aan zelfvertrouwen

Tilanus: "Het wordt een herkenbaar verhaal over de dagelijkse onderwijspraktijk voor kinderen met en zonder dyslexie. Het boek draagt bij aan het zelfvertrouwen van kinderen met dyslexie. Raf laat zien dat het geven van een spreekbeurt helemaal niet eng hoeft te zijn. Ook voor kinderen zonder dyslexie is het boek waardevol: zij leren hoe het is wanneer lezen en spellen niet vanzelf gaat."

Crowdfunden

Met het maken van het kinderboek zijn kosten gemoeid; een deel daarvan wil Tilanus crowdfunden. In totaal heeft het project 12.500 euro nodig. "Mensen kunnen zowel kleine als grote bedragen doneren, alles is welkom! Daar staat een beloning tegenover: al bij een bedrag van 15 euro krijg je een exemplaar van het kinderboek."

Het plan van Tilanus is om tegen de tijd van haar promotie ook een kinderverdediging te houden, met het kinderboek als 'kinderproefschrift', en als publiek, uiteraard, kinderen.

Het project 'Een kroon voor een kanjer: het eerste wetenschappelijke kinderboek over dyslexie' is een samenwerking tussen de Radboud Universiteit, Marant en Uitgeverij Zwijsen. Liesbeth schrijft het boek in samenwerking met Monique van der Zanden, de illustraties zullen door Jeska Verstegen gemaakt worden.

Meedoen?

Wil je een bijdrage leveren aan dit project? Dat kan! Tot 31 december 2017 kun je terecht op www.ru.nl/crowdfunding. Het project is ook te volgen via Facebook

Meer weten? Neem contact op met: Liesbeth Tilanus, kinderboek@marant.nl