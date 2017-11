Presentatie 'De Stevenskerk, 750 jaar spiegel van Nijmegen'

Nijmegen - In de Sint Stevenskerk wordt vrijdag 10 november 'De Stevenskerk. 750 jaar spiegel van Nijmegen' gepresenteerd, een uitgave over Nijmeegs grootste monument. Het rijk geïllustreerde boek bevat een uitgebreide (bouw)geschiedenis en besteedt aandacht aan sculpturen, wandschilderingen, de orgels en het interieur van de kerk. Belangstellenden kunnen die dag deelnemen aan rondleidingen, de Sint-Stevenstoren beklimmen en luisteren naar organist Joost Langeveld die het Königorgel bespeelt. Daarna is iedereen welkom bij de boekpresentatie.

De kerk gaat open om 12.00 uur. Van 13.30 tot 14.30 uur verzorgen de auteurs van De Stevenskerk rondleidingen. Zij vertellen onder andere over het ontstaan van de kerk, de roerige jaren in de zestiende en zeventiende eeuw en de wederopbouw van de kerk na de Tweede Wereldoorlog. Tegelijkertijd is de Sint-Stevenstoren geopend. Van 14.30 tot 15.00 uur bespeelt Joost Langeveld het Königorgel. Tijdens de boekpresentatie verzorgen cultuurhistoricus Thomas von der Dunk en auteur/ bouwhistoricus Karel Emmens van 15.00 tot 16.00 uur een lezing. Daarna wordt het eerste exemplaar in ontvangst genomen door burgemeester Bruls.

Foto's: Stef Verstraaten