Fietsen in de Sint Stevenskerk voor het goede doel

Nijmegen - JCI Nijmegen verzorgt in samenwerking met Energy4All op zondag 5 november voor de tweede keer het spinning-event “Spinning for energy”. Ditmaal in de Sint Stevenskerk in Nijmegen.

De eerste editie met uitzicht op de Waalkade was al een groot succes, maar in de St. Stevenskerk verwacht de organisatie een nog grotere opkomst. Er staat dan ook al een groot aantal reserveringen. “Het doel, samen trappen voor een medicijn tegen energiestofwisselingsziekten, en de unieke locatie maken dat dit evenement met zoveel enthousiasme wordt ontvangen” aldus Justin Janssen van JCI Nijmegen. De opbrengst van het spinning-event komt volledig ten goede aan het onderzoek naar medicatie tegen energiestofwisselingsziekten.

Inschrijven kan nog tot 4 november

Deelnemers kunnen tegen een vergoeding van 15 euro een uur spinnen onder begeleiding van een team professionele spinning-instructeurs. Er zijn 4 sessies van een uur en de eerste sessie start om 13:00 uur. Per sessie zijn er 75 plaatsen beschikbaar. Inschrijven kan via de website www.spinningforenergy.nl. Daar kun je ook zien hoeveel plaatsen er nog beschikbaar zijn. Aanmelden van grote groepen kan via info@spinningforenergy.nl

Onderzoek naar medicijnen

In Nederland worden per week 1 tot 2 kinderen geboren met een energiestofwisselingsziekte. Helaas komt de helft van deze kinderen voor het tiende levensjaar te overlijden en haalt 70% de volwassen leeftijd niet. Het onderzoek naar medicatie tegen energiestofwisselingsziekten is ingewikkeld, duurt lang (gemiddeld 15 jaar) en is kostbaar. Omdat de farmaceutische industrie relatief weinig belangstelling heeft om (financiële) ondersteuning te bieden, wordt het onderzoek geleid door Professor Dr. Jan Smeitink. De voortgang van het onderzoek is (in grote mate) afhankelijk van donaties, daarom zijn initiatieven zoals dit spinning-event zo belangrijk.

Met plezier in het zweet

Net zoals in 2016 heeft de organisatie hard gewerkt om goede spinningsessies aan te bieden. De professionele instructeurs, kwalitatief goede fietsen en gave locatie vormen dan ook dé garantie voor een unieke ervaring.