Natuurwerkdag in de gemeente Heumen

Heumen - Op zaterdag 4 november werkt jong en oud aan het behoud en herstel van natuur en landschap. Op meer dan 500 locaties door heel Nederland krijgt het landschap een opknapbeurt. Stichting Landschapsbeheer Gelderland coördineert de Natuurwerkdag in Gelderland voor meer dan 65 locaties. Ook in de gemeente Heumen zijn leuke werklocaties. Alle hulp is welkom! Ervaring is niet nodig, wel zin om de handen uit de mouwen te steken.



Landschap kan niet zonder vrijwilligers

Al het werk dat verzet wordt op de Natuurwerkdag levert een belangrijke bijdrage aan het beschermen en behouden van natuur. Zorg voor landschap zoals onderhoud aan (knot)bomen, hagen, boomgaarden en houtwallen is steeds meer in vrijwilligershanden. Dankzij hen kan iedereen blijven genieten van het karakteristieke Nederlandse landschap.

Heemtuin, struinpad of heggenvlechten?

De heemtuin Malden bestaat voor de helft uit bos en verder uit schraal grasland, hei, vennen houtwallen, hagen en vlechtheggen. Hier gaan vrijwilligers aan de slag met het ophogen van de houtwal, die is aangetast door de tijd. Bij het ven kan er gezaagd en gedund worden.

Op de werklocatie Lierdal Malden-Zuid wordt een nieuw struinpad aangelegd in een bossingel. De uitlopers van een nieuw aangeplante heg moet in hegvorm worden 'gebogen', het pad wordt vrijgemaakt en uit een bossingel worden bomen verwijderd en struiken 'omgelegd'.

In het dassengebied in Heumen-Noord staan diverse hebben. Onder deskundige begeleiding kan men kennis maken met een authentieke wijze van heggenbeheer, namelijk het vlechten van heggen. Ook worden er heggen geknipt en gesnoeid en moet het knipsel verzameld worden.

Voor meer informatie en aanmelden:

https://www.natuurwerkdag.nl/locatie/heemtuin-malden-natuurbeheer-bos-en-restauratie-houtwal

https://www.natuurwerkdag.nl/locatie/lierdal-malden-zuid

https://www.natuurwerkdag.nl/locatie/heumen-noord-onderhoud-aan-heggen-in-het-dassengebied

Ook te volgen op Twitter #natuurwerkdag