Wandelen voor Water in Nijmeegs Rivierpark

Nijmegen - Op 21 maart 2018 trekt een slinger van meer dan 1000 scholieren door het Nijmeegse Rivierpark. Ze doen dit om geld bijeen te brengen voor een goed doel: schoon water voor kinderen in een ontwikkelingsland. Basisscholen kunnen hun klassen (groep 7 en 8) nu aanmelden.



Nijmegen is volgend jaar Green Capital, duurzame hoofdstad van Europa. In het kader van de Green Capital Challenge Water krijgt daarom de jaarlijkse goede doelen-actie Wandelen voor Water een speciale editie. De uitdaging is om in 2018 met 1000 leerlingen samen te lopen in het Rivierpark en drie keer zoveel opbrengst te genereren, namelijk: 25.000 euro.

Zes kilometer lang is de route die de scholieren gaan lopen. Op hun rug dragen ze een blauwe tas met maar liefst 6 liter water. Via vrienden, kennissen en familie halen de scholieren zoveel mogelijk geld op voor hun sponsorloop. Goed voor schoon water voor kinderen in Azië en Afrika. Deze kampen met vervuild drinkwater en ze hebben geen toiletten of stromend water.

Voor scholen is de wandeling instap-klaar. De organisatie van de wandeling wordt verzorgd. Er komt een info-pakket en leerlingen krijgen bovendien gratis rugzakken plus een gastles op school.



Rotary Clubs organiseren al meerdere jaren de goede doelen-actie Wandelen voor Water in het kader van de VN Wereld Waterdag. Wandelen voor Water 2018 wordt gezamenlijk georganiseerd door diverse Rotary Clubs uit Nijmegen en omstreken samen met Green Capital Challenge Water en Cultuurfabriek de Vasim – startplek en finish.

Kijk op de website www.greencapitalchallenges.nl/wandelen-voor-water/. Voor de Green Capital Challenge-editie is een speciale flyer gemaakt (met hierin link naar video van Wandelen voor Water). De flyer is te downloaden via de site. Hierin staat ook meer info over het aanmelden door scholen.

Vragen of suggesties voor Wandelen voor Water 2018 in Rivierpark Nijmegen? Mail: wandelenvoorwater2018@gmail.com. Laat hen ook even weten of u meedoet. Inschrijven tot 30 november.

(You tube Wandelen voor Water: http://bit.ly/videoWandelenvoorWater)