Bijgeboekt: Theatercollege van Joris Luyendijk

Nijmegen - Niemand zag dit aankomen: Trump in het Witte Huis of het Brits vertrek uit de EU. Ook Joris Luyendijk niet. In het Grote Bubbel College, op maandag 29 januari 2018 in Stadsschouwburg Nijmegen, breekt Joris met zijn eigen comfortabele wereldbeeld.

Van de kopbal van Gullit op het EK van 1988 tot aan de opkomst van Wilders en Trump loopt een directe lijn. In een interactief college vol filmpjes en verhalen neemt Joris neemt het publiek mee naar de momenten waarop zijn wereldbeeld barstte. Kaarten zijn te koop via stadsschouwburgendevereeniging.nl

Het Grote Bubbel College gaat voorbij de bekende verklaringen voor het groeiende populisme en zet het publiek op het verkeerde been. Joris houdt een spiegel voor en breekt u uit uw comfortzone.

Joris Luyendijk is journalist en antropoloog. Hij schreef onder andere de bestsellers en prijswinnende boeken 'Het zijn net mensen' en 'Dit kan niet waar zijn'. Zijn laatste publicatie is 'Kunnen we praten?'