Duurzame Estafettestokje heeft nieuwe eigenaar

Nijmegen - Aan het begin van deze maand ging het Duurzame Estafettestokje naar het initiatief Van Tuin tot Bord. Zij geloven in voedsel als bindmiddel. Wekelijks koken buurtbewoners een verrassend menu met biologische groenten uit de moestuin. Eind oktober mocht Thuisafgehaald het stokje overnemen. Dit initiatief koppelt buurtgenoten aan elkaar met een passie voor koken en/of eten. In 2017 werden er tot nu toe op deze manier in Nijmegen 3130 maaltijden gedeeld.

Kortom: het thema 'Voedsel' in het kader van de Green Capital Challenges is van start gegaan!

Kijk voor meer informatie op www.greencapitalchallenges.nl