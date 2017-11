Sirene Sale in Nijmegen

Nijmegen - Elke eerste maandag van de maand - vanaf het moment dat de sirenes gaan om 12.00 uur - kunt u voor een voorstelling een toegangskaart met 50% korting kopen. De Sirene Sale van de maand november is: Het Geheim van de Meester met Jasper Krabbé op 28 november in Stadsschouwburg Nijmegen, Alink&Plukaard in De Lindenberg en Kinderen van Judas in LUX. Tot dinsdag 7 november 12.00 uur kunt u voor deze voorstellingen voor een gereduceerd tarief kopen. (Bij de Lindenberg betaal je 10 euro voor een kaartje en bij LUX en de Schouwburg 50% van de entreeprijs).

Het Geheim van de Meester met Jasper Krabbé - 28 november Stadsschouwburg. Onder leiding van kunstenaar en presentator Jasper Krabbé gaat een team van experts in 'Het Geheim van de Meester' op zoek naar de geheimen van onder anderen Vermeer, Mondriaan, Van Gogh en Bosch.

Alink&Plukaard 'As the world Tsjechov' 22 november De Lindenberg. Toneel is absoluut niet saai en stoffig, dat bewijst Alink&Plukaard maar weer. 'As the world Tsjechov is een cabareteske, persoonlijke en humoristische voorstelling die vorig seizoen hoge ogen gooide bij publiek en pers.

Kinderen van Judas van Toneelgroep Oostpool & Het Nationale Toneel - 18 november LUX. Vampier Tristan zit al 70 jaar tegen een burn-out aan; hij kan het eeuwige leven niet meer aan. Zijn vampiervrienden willen hem weer op het juiste pad krijgen door gewone mensen na te spelen, uiteraard levert dit hilarische scenes op.

De kaarten voor de Sirene-voorstellingen zijn te koop via de website en aan de kassa bij het desbetreffende theater vanaf maandag 12:00 tot dinsdag 12:00 uur.