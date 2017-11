WOW- EFFECT huistheatergroep van de Lindenberg

Nijmegen - In de zomer deed de Lindenberg een oproep en vroeg amateurmakers om zich aan te melden om gedurende theaterseizoen 2017-2018 huisgroep te worden van de Lindenberg. Na een selectie is de keuze gevallen op de Nijmeegse multiculturele amateurtheatergroep WOW-EFFECT Theater. Het is een Nijmeegse amateurtheatergroep bestaande uit leden van alle leeftijden en culturele achtergrond. Zij schrijven en produceren Engelstalige voorstellingen met als doel om mensen met verschillende achtergronden de gelegenheid te geven om elkaar via het theater maken te laten ontmoeten.

WOW-EFFECT wil met hun voorstellingen in de toekomst graag meer 'Dutchies' bereiken. Zij zijn afgelopen donderdag begonnen aan de repetitie voor hun nieuwe voorstelling 'The Lost Boy', over het leven van Peter Pan's creator James M. Barrie. Het toneelstuk is geschreven door Ronald Gabriel Paolillo.

(Foto's: Bart Notelaers)