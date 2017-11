Kristallnachtherdenking in het Bevrijdingsmuseum

Groesbeek - Tijdens de jaarlijkse Kristallnachtherdenking op 9 november in het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 in Groesbeek wordt dit jaar het woord gegeven aan de jonge generaties. Hoe zien zij herdenken, vrijheden en mensenrechten? Wat is hun antwoord op vraagstukken rond racisme en fascisme? Waarvoor zetten zij zich in en wat kunnen wij van jongeren leren?

Het dieptepunt van de vooroorlogse rassenhaat werd in de nacht van 9 op 10 november 1938 bereikt, toen in Duitsland tijdens de zogenaamde Kristallnacht (Reichspogromnacht) op grote schaal synagogen, Joodse winkels en bedrijven werden verwoest en Joden gemolesteerd en vermoord. Dertigduizend joden werden gearresteerd en in de concentratiekampen Sachsenhausen, Buchenwald en Dachau opgesloten. De complete uitschakeling van de Joodse bevolking uit het maatschappelijke leven was begonnen. Wat volgde was de volkerenmoord tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het Bevrijdingsmuseum besteedt jaarlijks aandacht aan de herdenking van de Kristallnacht.

Dit jaar is het een avond over jonge mensen die zich inzetten voor een betere wereld. Op deze avond wordt onder meer het woord gegeven aan student Sebastiaan Vonk, voorzitter van de Stichting Verenigde Adoptanten Amerikaanse Oorlogsgraven. Hij geeft zijn actuele visie op het herdenken van de Tweede Wereldoorlog. Ook is Anne Fleur Dekker te gast. Zij is activist en schrijver, gericht op feminisme en hedendaags antifascisme. Daarnaast zit ook Jahkini Bisselink bij ons aan tafel. Zij is recentelijk gekozen tot jongerenvertegenwoordiger in de Algemene Vergadering voor de VN. Martijn Vermeulen, geschiedenisdocent, belicht het jongerenperspectief vanuit het onderwijs. De avond wordt muzikaal ondersteund door de Nederlandse singer-songwriter Maarten Peeters.

De bijeenkomst in het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 gevestigd aan de Wylerbaan 4 in Groesbeek begint om 19.30 uur. Entree 2,50 euro (Museumkaart geldig). Reserveren noodzakelijk: tel. 024-3974404 of info@bevrijdingsmuseum.nl.