Nijmegen - De Grote Movie Machine Filmquiz komt er weer aan. In LUX is vrijdag 17 november de finale. Er zijn vier zaalrondes. De winnaar van de zaalrondes plaatst zich voor de finaleronde. Teams tot maximaal drie personen kunnen zich van tevoren aanmelden of op de avond zelf een team samenstellen. Heb je al een team samengesteld dan kun je dat melden op info@moviemachine.nl (o.v.v. filmquiz). Er is een beperkt aantal zitplaatsen en vol is vol!

De quizvragen worden gesteld op basis van filmfragmenten, audiofragmenten van quotes en filmmuziek, verdraaide filmposters, trivia en anekdotes. Er zijn open en multiple choice vragen en de vragen komen zowel uit arthouse als commerciële films uit heden en verleden en uit alle windstreken.

Inloop vanaf 19.30, aanvang quiz om 20.00. De avond duurt tot uiterlijk 23.30. Entree 7,50 euro. Vooraf aanmelden kan op info@moviemachine.nl.