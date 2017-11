Sterker sociaal werk is 'Mantelzorgvriendelijk'

Nijmegen - Sterker sociaal werk ontving onlangs de landelijke erkenning voor Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid uit handen van wethouder Bert Frings (foto midden). Met deze erkenning laat Sterker sociaal werk (voorheen Swon-NIM) zien dat ze op diverse manieren aandacht heeft voor werkende mantelzorgers.



Veel mensen die werken zijn tegelijkertijd mantelzorger. Van de 4 miljoen mantelzorgers werkt zelfs bijna de helft ten minste 32 uur per week. Dat is niet altijd makkelijk te combineren. Niet alleen omdat de mantelzorg vaak bovenop de drukte komt van een baan en gezin. Maar de zorg is ook niet altijd planbaar, waardoor je soms vrij moet nemen voor ziekenhuisbezoek of overleg met zorgverleners. Begrip en flexibiliteit van de werkgever kan dan waardevol en stressverlagend zijn.

Niet alleen

De uitreiking is een erkenning voor de wijze waarop Sterker sociaal werk wil omgaan met mantelzorgende medewerkers. De organisatie is ontstaan uit een fusie tussen Swon het seniorennetwerk en NIM Maatschappelijk Werk; Swon had al langer de erkenning 'Wij werken Mantelzorgvriendelijk'. Mantelzorg Nijmegen is ook onderdeel van Sterker sociaal werk. Bestuurder Arie de Vries: "Vanzelfsprekend heeft ook de nieuwe organisatie aandacht voor medewerkers die zorgen voor een naaste. Wij vinden het logisch dat we met hen meedenken waar we kunnen en dat we uitdragen dat we mantelzorgers steunen en begrijpen."

Ook de gemeente Nijmegen vindt het belangrijk mantelzorgers te ondersteunen en heeft als organisatie de erkenning inmiddels. Bert Frings: "Ik feliciteer Sterker sociaal werk van harte met de erkenning voor Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid. Elke organisatie heeft mantelzorgers en daar moet je rekening mee houden. Ik daag organisaties in de stad uit om ook voor deze erkenning te gaan en het voorbeeld van Sterker sociaal werk en de gemeente Nijmegen volgen."



Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid: wat betekent dat?

In een organisatie die mantelzorgvriendelijk werkt is het thema mantelzorg bekend en bespreekbaar. Medewerkers weten dat de organisatie belang hecht aan een goede balans tussen werk en privé en dat mantelzorgers in de organisatie er niet alleen voor staan. Daarnaast zijn medewerkers goed geïnformeerd over regelingen en faciliteiten waarmee werk en mantelzorg zo goed mogelijk gecombineerd kunnen worden. Bijvoorbeeld over zorgverlof of flexibele werktijden. Daarnaast is er begrip op de werkvloer voor collega's die zorgtaken hebben. Samen met leidinggevende en team wordt gezocht naar maatwerkoplossingen waarmee de mantelzorger het werk beter kan combineren met zorgtaken. Sterker sociaal werk heeft dit dus goed geregeld en ontving het landelijke keurmerk van de stichting Werk & Mantelzorg.