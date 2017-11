Zeg 't mar op z'n Nimwèègs

Nijmegen - In Bibliotheek Zwanenveld is op woensdag 8 november van 10.30 tot 12.00 een ochtend in het teken van het Nijmeegs dialect.

Jan Roelofs de presentator van het jaarlijkse Nimwèègs Dictee en Taalwetenschapper Roeland van Hout zijn auteur en co-auteur van het boek: Kie(k) däör, wà räör. Ze vertellen met veel humor en een wetenschappelijk tintje over woorden en gezegden in het Nijmeegs dialect en geven een klein stukje Nimweegs dictee.

Koop vooraf je kaartje in de bibliotheek of op www.obgz.nl/agenda-zwanenveld. Studenten en leden van de bibliotheek betalen € 2,50, voor overige bezoekers is een kaartje € 4,-. Dit college over het Nijmeegs dialect maakt onderdeel uit van de 'Universiteit van Zwanenveld' waarin diverse onderwerpen voorbij komen. In 2018 volgen nog een college over sexting en een college over de do's en don'ts bij een juridisch probleem.