sleutel schouwburg in handen van flex to the max

Nijmegen - Programmeur Lieke Jordens van Stadsschouwburg Nijmegen verraste onlangs Stichting Flex to the Max bij Flex Dansstudio met taart en confetti.... en een sleutel.

Afgelopen voorjaar deed de Stadsschouwburg een oproep aan alle Nijmegenaren voor een plan tot de 'Sleutel van de Schouwburg'. Het plan mocht cultureel zijn - maar het liefst buiten de kaders van de Schouwburg - "met als doel de Schouwburg beschikbaar te stellen aan de stad voor een verrassende activiteit", aldus Jordens. Stichting Flex to the Max diende samen met nog negen anderen een plan in. Het plan van Flex to the Max heeft de sleutel gewonnen.

Stichting Flex to the Max wil graag jonge balsporters en performers samenbrengen. "Zij willen deze disciplines laten ervaren dat er veel bewegingsmogelijkheden zijn. Deze dragen bij aan een ongelooflijk goed samenspel van twee werelden. Door gezamenlijk naar iets toe werken en dit af te sluiten met een spetterende voorstelling, creëren zij de mogelijkheid dat niemand buitenspel staat. Vanaf januari kunnen balsportverenigingen zich aanmelden voor dit project."

Stichting Flex to the Max voert haar eigen plan uit en de Stadsschouwburg staat met raad en daad bij en stelt het theater ter beschikking. Nijmeegse organisaties, stichtingen of personen kunnen zich ondertussen al aanmelden voor de sleutel in 2019.