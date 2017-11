Jubileum Stichting Kinderdroomwens

Stichting Kinderdroomwens viert 16 november het 12,5-jarig bestaan met een feestavond in Holland Casino Nijmegen. "Ik hoop dat heel veel mensen zich voor deze avond aanmelden en dat ze flink gaan bieden tijdens de veiling, want geld is hard nodig." (Foto: Maaike van Helmond) (Foto: Maaike van Helmond)

Stichting Kinderdroomwens viert 16 november het 12,5-jarig bestaan met een feestavond in Holland Casino Nijmegen. "Ik hoop dat heel veel mensen zich voor deze avond aanmelden en dat ze flink gaan bieden tijdens de veiling, want geld is hard nodig." (Foto: Maaike van Helmond) (Foto: Maaike van Helmond)

Nijmegen - "Al 12,5 jaar zetten wij ons in voor kinderen en jongeren met traumatische ervaringen", vertelt Monique Hogenboom, oprichtster van Stichting Kinderdroomwens. "En met succes, want we hebben al heel wat kinderen en jongeren kunnen helpen. Iets wat niet mogelijk zou zijn zonder de inzet van al onze vrijwilligers en de steun van sponsors en donateurs."

"Voordat ik met Stichting Kinderdroomwens begon, was ik een tijd behoorlijk zoekende naar hoe ik invulling wilde geven aan mijn leven. Ik had mijn eigen dansschool, maar haalde daar niet meer genoeg voldoening uit." Vandaar dat Monique trainingen volgde om te achterhalen wat ze dan wel wilde. "Iets goeds doen voor anderen, kwam daar uit." Het vervolg mag duidelijk zijn.

"Als stichting begonnen we in eerste instantie met het invullen van wensen van getraumatiseerde kinderen en jongeren." Zo herinnert ze zich nog een van de eerste wensen. "Dat was de wens van een jongetje die bij een auto-ongeluk zijn broertje, opa en oma was verloren en zelf in een rolstoel terecht was gekomen. Hij wilde altijd valkenier worden, maar dacht dat dat door zijn rolstoel niet meer mogelijk was. Wij hebben hem samen met een valkenier het tegendeel bewezen en hem daardoor leren denken in mogelijkheden in plaats van beperkingen." Uiteindelijk is deze jongen geen valkenier geworden, maar wel een groot rolstoeltennistalent. "Het is mooi om te denken dat wij daaraan misschien een beetje hebben kunnen bijdragen." Tegenwoordig houdt de stichting zich minder bezig met individuele wensen, maar ligt de focus meer op het organiseren van Kanjerdagen, Familievierdaagsen en JongerenBoostcamps. "Daarmee kunnen we een grotere groep kinderen, jongeren én de mensen om hen heen bereiken."

Donderdag 12 oktober bestond Stichting Kinderdroomwens 12,5 jaar. Iets wat 16 november gevierd wordt met een feestavond in het Holland Casino in Nijmegen met een optreden van zanger Henk Dissel. "Deze avond wordt ons door het casino aangeboden, anders zou dat er financieel echt niet inzitten." Elk jaar is het namelijk weer de uitdaging om genoeg geld binnen te halen om al het goede werk te kunnen blijven doen. "Vandaar dat we tijdens de feestavond ook een loterij en een veiling houden om hopelijk heel veel geld op te halen." Wat er geveild wordt, is dan ook niet mis. Op het lijstje staan onder andere een helikoptervlucht, een wellnessarrangement en racen op een circuit in een Saker Sportscar. "Komt dus allen en bied!" Aanmelden voor de feestavond kan via info@kinderdroomwens.nl.

www.kinderdroomwens.nl