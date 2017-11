Subsidie buurt- en dorpshuizen

nijmegen - Beheerders van buurt- en dorpshuizen in Gelderland kunnen vanaf nu 50.000 euro subsidie krijgen om hun gebouw rolstoeltoegankelijk te maken. Ook voor zonnepanelen is geld beschikbaar.

Buurt- en dorpshuizen kunnen ook subsidie krijgen voor verbouwingen die nieuwe activiteiten mogelijk maken. Bijvoorbeeld een dorpshuis met een kleine keuken waar ze graag gezamenlijke maaltijden willen organiseren. Voor dit soort aanpassingen zoals een nieuwe keuken is tot 100.000 euro beschikbaar. Doel is om dorpshuizen beter toegankelijk te maken en ze te helpen in de exploitatie. "Dorpshuizen zijn de spil in een dorp. Door allerlei activiteiten zorgen ze voor sociale contacten en maken een dorp leefbaar, maar met name oudere dorpshuizen zijn vaak nog niet goed toegankelijk voor rolstoelen. Hetzelfde geldt voor buurthuizen. De provincie komt daarom met een nieuwe subsidieregeling voor toegankelijkheidsmaatregelen zoals een automatische deur, lift of aangepast toilet."

www.gelderland.nl/leefbaarheid