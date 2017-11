Singapore Food Fair komt naar Nijmegen

Nijmegen - Liefhebbers van de Aziatische keuken kunnen hun hart ophalen tijdens de Singapore Food Fair 2017. Aziatische supermarkt Amazing Oriental aan Zwanenveld 9099 in Nijmegen is zaterdag 11 en zondag 12 november het decor van dit festival. Bezoekers worden getrakteerd op kookdemonstraties, proeverijen en nieuwe producten die rechtstreeks uit Singapore zijn ingevlogen.

Liza Poon, marketingdirecteur van Amazing Oriental, laat weten: "Food festivals zijn er in overvloed. Waarom deze de moeite waard is? Allereerst vanwege de vernieuwende gerechten. Maar ook door de unieke opzet. Het compacte format zorgt voor een intieme sfeer en een complete oosterse beleving. Bijzonder aan dit food festival is dat je na de opgedane inspiratie direct zelf aan de slag kunt gaan. Bij Amazing Oriental vindt zowel de beginnende als gevorderde kok alle denkbare ingrediënten om zelf oosterse gerechten te bereiden."

Open: zaterdag 11 november 11.00-17.00 uur, zondag 12 november 12.30-17.30 uur.

Kijk voor meer informatie op www.amazingoriental.com/singaporefoodfair2017.