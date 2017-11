Nijmeegse nachtburgemeester ontmoet andere nachtuilen

Nijmegen - “We gaan pleituh!” Een uitspraak die je niet snel verwacht uit de mond van een burgemeester maar het gaat hier dan ook om Leo Quack, de nachtburgemeester van Delft. Leo is dit jaar gastheer van het jaarlijkse congres voor nachtburgemeesters en is dan ook medeverantwoordelijk voor het programma die dag. Nederland telt nu zo’n twintig nachtuilen met als bekendste Jules Deelder, de Rotterdammer in het zwart met een hart voor de stad.

Angela Verkuijlen, nachtburgemeester van Nijmegen, had onlangs een belangrijke missie: in Delft geraken. Rond elf uur in de ochtend verzamelen nachtburgemeesters van Groningen tot Kortrijk zich daar om van elkaar te leren, verhalen uit te wisselen en Delft te leren kennen. “Er komt hier een hoop know how bij elkaar. Ook al doet elke stad het anders, ik doe altijd ideeën op”, vertelt Marcel Fokker, nachtburgemeester van Woerden.

Het blijkt niet voor iedereen duidelijk wat de titel precies inhoudt. Tijdens de rondleiding in de Delfts Blauw fabriek hoort een Delfts Blauw meesterschilder dat ze omringd is door nachtburgemeesters. Ze legt haar kwast neer, kijkt om zich heen en vraagt voorzichtig: wat doen jullie eigenlijk precies? Verkuijlen legt uit dat zij optreden als ambassadeurs van het nacht- en culturele leven en dit vanuit hun functie promoten, stimuleren en verbinden. Enkele concrete voorbeelden uit het land: actievoeren voor ruimere sluitingstijden van horeca, radiomaken over cultuur in de stad en de dialoog starten over evenementenbeleid.

Het begon decennia geleden als geintje maar inmiddels is het nachtburgemeesterschap een serieuze functie, zoals ook Mark Rutte benadrukte op het congres van 2013. Ook dit jaar werden de nachtburgemeesters getrakteerd op een bezoek met allure. Marja van Bijsterveldt, de ‘echte’ burgemeester van Delft en in het verleden staatssecretaris van Cultuur, verwelkomde de nachtuilen persoonlijk in café de Sjees.

Wie zijn deze nachtelijke wezens eigenlijk? Wat doen ze overdag? Eigenaar van een vintage kledingzaak, dj, muzikant, beeldend kunstenaar, theatermaker; de meesten hebben een culturele achtergrond en oefenen een creatief beroep uit naast hun burgemeesterschap. De leeftijd varieert vandaag van begin dertig tot eind zestig. Sommigen hebben een rock-'n-roll-uitstraling, anderen lopen er wat ingetogener bij. Maar stuk voor stuk hebben ze een groot hart voor hun stad. Dat blijkt uit de gesprekken en discussies die ze voeren over o.a. regelgeving voor de horeca, cultuur en stadspromotie.

Het Delfts Blauw krijgt die kleur pas na een tien uur durend verblijf in een hete oven. Zoals dit aardewerk hitte nodig heeft, zo heeft de nachtburgemeester de nacht nodig. En de stadsbewoners. Want het is en blijft een functie die in dienst staat van de gebruikers van de nacht. Altijd op zoek naar inspiratie, verbetering en verbroedering. Ook het bedrijfsleven, horeca en gemeente worden hierbij betrokken. En het komt allemaal ten goede van de leefbaarheid van de stad. Want een stad zonder cultuur, daar wil niemand wonen.