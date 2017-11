Met dashcam over de Graafseweg

Nijmegen - Voornijmegen.nu zoekt 5 mensen die geregeld over de Graafseweg rijden. Deze 5 mensen krijgen een dashcam om dit stuk te filmen. Voornijmegen.nu zal deze filmpjes op haar website en via de sociale media kanalen verspreiden om zo een eerlijk beeld te laten zien van de effecten van het terugbrengen van 2 naar 1 rijstrook op de Graafsebrug.



"In De Gelderlander van afgelopen woensdag stelde de wethouder mobiliteit dat ze “geen cent gaf voor die filmpjes” die raadslid Paul Eigenhuijsen online geeft gezet. Daar heeft ze natuurlijk gelijk in. Een filmpje geeft geen reëel beeld van de effecten van deze versmalling. De reacties die bij voornijmegen.nu binnen kwamen geven wel reden tot zorgen", aldus voornijmegen.nu



Dat is de reden dat voornijmegen.nu 5 dashcams heeft aangeschaft die ze gratis ter beschikking wilt stellen. Na de periode van 4 weken mogen de testrijders de dashcams houden.



Geïnteresseerden kunnen zich opgeven via:

Mail: info@voornijmegen.nu

Fb: Facebook.com/voornijmegennu

Twitter: @voornijmegennu

Whatsapp: +31 6 12194037