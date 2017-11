Nieuwscafé: de inzet Nijmeegse corporaties, Mariken en warme kussens

Nijmegen - Wat is de inzet van de Nijmeegse woningcorporaties (Talis in het bijzonder) in de komende jaren, hoe zit het met de herwaardering van Mariken als het symbool van Nijmegen en hoe lekker en duurzaam zitten de verwarmde stoelkussens van Sit&Heat op de Nijmeegse terrassen. Dat zijn de thema's van het Nieuwscafé van De Gelderlander op vrijdagmiddag 10 november in De Villa aan de Oranjesingel. Aanvang 17.00 uur.

Redacteur Rob Jaspers praat die middag met directeur-bestuurder Ronald Leushuis, ook voorzitter van het Nijmeegse corporatieplatform, over de effecten van het nieuwe kabinetsbeleid voor de corporaties. Er komt onder meer extra geld voor energiebesparingsacties. Wat betekent dit voor de lokale inzet van de corporaties? Leushuis legt ook uit hoe Talis de komende jaren werk wil maken van de bouw van goedkope huurwoningen in het Waalfront en Waalsprong.

Jorg Rijkschroeff is de uitvinder van de verwarmde (energiezuinige) kussens van Sit&Heat. Steeds meer horecazaken kiezen ervoor. Maar ook voetbalclubs hebben al de stap gezet om ze op de tribunes neer te leggen. Verwarming via de energieverspillende heaters is daardoor overbodig. Rijkschroeff werkt ook al aan verwarmde bureaustoelen. Dan hoeft in kantoren minder gestookt te worden. Rob Jaspers praat met hem over zijn 'innovatieve dromen'.

Marjolein Pieks van de Stichting Poëtisch wil Mariken een prominentere plek geven in Nijmegen. Ze heeft al tweemaal een Marikenweek gehouden. Daarbij zoekt ze ook bewust samenwerking met andere organisaties. Het verhaal van Mariken is dan wel middeleeuws, maar er is nog steeds een spannende vertaling te maken via divers activiteiten naar de tijd van nu, vindt Pieks. Het verhaal gaat immers over verleid worden, berouw, loutering en je zelf terugvinden.

Vincent Cantrijn spreekt zoals altijd een actuele column uit.

Het Nieuwscafé, een initiatief van De Gelderlander en het ROC Nijmegen, is van 17.00 tot 18.15 uur in de Villa, vrije inloop vanaf 16.30 uur.