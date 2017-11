Nijmegenaar kampioen met spruitje

Nijmegen - "Ik houd van creatieve dingen", is een van de eerste dingen die de tienjarige Tom van Vliet vertelt als we hem interviewen over zijn overwinning tijdens het NK Striptekenen in Breda. "Ik teken heel veel, maar ik schrijf ook en speel keyboard." Of het laatste ook van nut was tijdens de Nederlands Kampioenschappen, is de vraag, maar dat Tom goed kan tekenen en daar leuke tekstjes bij kan verzinnen, mag duidelijk zijn. Hij werd immers niet voor niets eerste.

"Eigenlijk heb ik het aan mijn grote broer Daan te danken dat ik überhaupt aan het Nederlands Kampioenschap meedeed", vertelt Tom. "Hij had bij hem op school een flyer zien liggen en dacht dat het wel wat voor mij zou zijn." Een mening die Tom deelde en hij ging dan ook aan de slag met het maken van een strip om in te zenden. Deze strip, over een Doritos chipje, viel zo in de smaak bij de organisatie dat Tom een plekje in de finale wist te bemachtigen.

Zaterdag 14 oktober was het zover. "Ik had van tevoren al wel bedacht dat ik een strip over groente wilde maken, maar wat precies, wist ik nog niet." De opdracht die hij kreeg tijdens het Nederlands Kampioenschap was: teken een strip waarin een flater verwerkt zit, dus daar ging hij enthousiast mee aan de slag. "Ik had veel te veel tijd, zo veel tijd zelfs dat ik de strip ook nog heb kunnen inkleuren en dat hoefde niet eens per se. Uiteindelijk ben ik er zo'n twee uur mee bezig geweest." Resultaat: een strip met de titel 'Het spruitje dat lekker wou worden'. En toen was het wachten geblazen...

"Toen ik hoorde dat mijn strip gewonnen had in mijn leeftijdscategorie - negen- tot elfjarigen - rende ik het podium op, zo blij was ik, en dat terwijl ik normaal best verlegen ben." De jury roemde Tom uiteraard vanwege zijn tekenkunsten, maar ook omdat hij zo'n goede opbouw had weten te creëren met een begin, een midden en een einde. "Precies wat de bedoeling was. En ze vonden ook mijn grapjes leuk, zeiden ze."

Tom mag zich nu dus Nederlands Kampioen striptekenen noemen. Behalve met die titel ging hij ook met een trofee, een jaarabonnement op Eppo Stripblad en voor vijfhonderd euro aan stripboeken naar huis. Én zijn strip wordt gepubliceerd in Eppo. "Die trofee heb ik natuurlijk maandags meteen mee naar school genomen en daar was iedereen bijna net zo blij als ik."

Uiteraard blijft Tom ook na het behalen van deze mooie prijs gewoon doorgaan met tekenen (en schrijven). "Elke week bedenk ik wel zo'n drie nieuwe stripfiguren en ik heb altijd verhalen in mijn hoofd. Daarvoor laat ik mij inspireren door allerlei dingen die om mij heen gebeuren. Hopelijk kan ik hier ooit nog mijn beroep van maken."