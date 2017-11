'Gym' gaat debatteren

Nijmegen - Dit jaar nemen 124 vo-scholen uit heel Nederland deel aan het NK Debatteren voor Scholieren. Ook leerlingen van het Stedelijk Gymnasium Nijmegen komen in actie. Zij gaan het debat aan over actuele en uitdagende maatschappelijke thema's, waaronder immigratie, palmolie en of alcoholreclame verboden zou moeten worden. De scholieren horen vlak voor het debat of zij voor- of tegenstander moeten zijn. Ook volgt er ter plekke een improvisatiestelling.

Voorzitter Roderik van Grieken stelt: "Daardoor is er ruimte voor actuele onderwerpen zoals de onafhankelijkheid van Catalonië, de Sleepwet en #metoo. Kortom: deze jongeren gaan moeilijke thema's zeker niet uit de weg.''

De leerlingen debatteren dit jaar onder andere over de volgende voorbereide stellingen:

- Palmolie moet verboden worden

- Er moet een quotum komen voor het aantal asielzoekers dat Nederland binnen mag komen

- Alcoholreclame moet verboden worden

Succesformule

Het is het 20e jaar op rij dat het Nederlands Debat Instituut het kampioenschap organiseert voor havo/vwo-leerlingen uit de bovenbouw. Het is uitgegroeid tot de grootste parlementaire debatcompetitie voor leerlingen in Nederland. Ter voorbereiding op het debattoernooi ontvangen nagenoeg alle scholen een debattraining in de klas. Het NK Debatteren voor Scholieren bestaat uit drie voorrondes en een finale. De eerste twee voorrondes vinden plaats op het Gymnasium Camphusianum, de derde voorronde op 1 december op het Mendelcollege in Haarlem. Per voorronde gaan de 10 beste scholen door naar de finale op Universiteit Utrecht op zaterdag 20 januari 2018. Ook worden na afloop van de drie voorrondes twee wildcards uitgedeeld aan scholen die net naast een finaleplek grepen: in totaal gaan er 32 scholen door naar de grande finale.

Debatvorm

Het NK Debatteren voor Scholieren volgt de parlementaire debatvorm World Schools Format. Ieder debatteam bestaat uit vier debaters. Om en om houden de voor- en tegenstanders een speech van 4 minuten waarin zij hun standpunt verdedigen. Wanneer alle debaters hun speech gehouden hebben, bepaalt de jury op basis van argumentatie en presentatie de winnaar van het debat.