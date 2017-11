Stichting Faces To Graves zoekt vrijwilligers

Groesbeek - Heeft u wel eens de Canadese oorlogsbegraafplaats in Groesbeek bezocht? Een indrukwekkend ereveld voor alle jongemannen die niet meer terugkeerden van de gevechten om Europa te bevrijden. "Misschien stond u wel eens bij een van de witte stenen en dacht u: “Wie zou hij geweest zijn?” Wilt u dit graag weten neem dan contact op met ons, wij hebben al veel informatie en foto’s in ons archief. Wij willen hen blijvend herdenken door de herinnering aan hen levend te houden. Dat doen we door middel van beelden en verhalen over het leven van iedere soldaat in een virtueel monument waarop alle informatie voor iedereen toegankelijk wordt. Om dit te realiseren is veel onderzoek nodig en daarom zoeken wij vrijwilligers die ons hierbij willen helpen.", aldus Stichting Faces To Graves. Wilt u meer weten over de werkzaamheden, neem contact op via info@facestograves.nl of tel 0485 - 540611.