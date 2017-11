Derde editie InScience: 'No Facts, No Future'

Nijmegen - In LUX Nijmegen heeft van 8 tot en met 12 november de derde editie plaats van InScience – Dutch International Science Film Festival. InScience is een wetenschapsfilmfestival waar de beste wetenschapsfilms van het moment worden vertoond, internationale topwetenschappers delen hun nieuwste inzichten en een uitgebreid educatieprogramma stimuleert leerlingen het verschil te zien tussen feit en fictie.

De derde editie van InScience wordt gehouden onder het motto ‘No facts, No Future’. Nepnieuws, alternatieve feiten, internettrollen. We worden gevoed met het nieuws dat we willen lezen en steeds meer bevestigd in wat we al vinden. Ieder zijn eigen bubbel, zijn eigen werkelijkheid. In de derde editie neemt InScience stelling in het tijdperk van alternatieve feiten, post-truth en de opvatting dat wetenshap ook maar een mening is.

Kaarten en meer info via www.insciencefestival.nl