Ontbijten met de burgemeester

Berg en Dal - Burgemeester Slinkman van de gemeente Berg en Dal geeft woensdag 8 november het goede voorbeeld tijdens het Nationaal Schoolontbijt. In het gemeentehuis in Groesbeek nuttigt hij samen met basisscholieren van SBO Carolus een ontbijtje.

'Gezond ontbijten is geen kunst!' is het thema van de 15e editie van het Nationaal Schoolontbijt. Om dit thema te onderstrepen gaat burgemeester Slinkman op 8 november samen met schoolkinderen ontbijten. De week van het Nationaal Schoolontbijt is van 6 november tot en met 10 november. Ruim 550.000 kinderen gaan gezond ontbijten op zo'n 3.000 basisscholen. In Berg en Dal genieten 31 schoolkinderen samen met de burgemeester van een gezond ontbijtje en maken ze kennis met elkaar. Zo geven ze het goede voorbeeld.

Burgemeester Slinkman betaalt symbolisch voor het ontbijtje met een donatie aan het Jeugdcultuurfonds, dit jaar het goede doel van het Nationaal Schoolontbijt. Het Jeugdcultuurfonds laat, samen met het Jeugdsportfonds, kinderen uit gezinnen waar minder geld is kunst, cultuur en sport beleven.