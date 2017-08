Onderhoud aan straten gebeurt soms zeer rigoureus. Het oude wegdek wordt verwijderd met grote machines en waar nodig volgt vervanging van de riolering. Bij een afsluitingshek bekeek ik de laatste fase: nieuwe bestrating. "Ik bin feulste froeg gebore", baste een rauwe stem. "Di is toch te gek. Bestraote met losse hande!" Hij wees op een brede machine die een tapijt van stenen neervlijde op een strak gewalste zandlaag.

Zijn forse eeltige handen vielen op. Die herkende ik; bij zijn gezicht bleven herinneringen weg. "Duir he'k wa juire bij achteruut gekrope. Klinker feur klinker aongetikt. Groot werk deur de hele stad, saome met een faste ploeg. Ik rij nog wel 's 'n blukske um. Fule of mien werk d'r nog leit." Hij wreef pijnlijk over zijn werkhanden. "Foak nog wel", bekende hij met een trotse glimlach. Tevreden leunend op de afzetting volgde hij de stratenbeleggers. Hij had een luisteraar getroffen.

Opeens wist ik waar ik hem van kende. Hij had ooit een deel van onze tuin bestraat. Vakwerk. Maar door jarenlang tuingebruik had zijn strakke tegelwerk nogal geleden. Ook bomen toonden dat ze groeiden boven én onder de grond. De wortels bezorgden nu overlast door opgelichte stenen. Hier stond onze oplossing.

"Mag ik wat vragen?" Hij keek om, knikte even, maar vervolgde zijn levensverslag met de aarzelende toon van heimwee. Verder reageerde hij niet. Blijkbaar had hij me niet verstaan. "Da is de feuruutgang. Het swuire werk deur mesjienes laote duun. Duir kriege se oek gin mins meer feur. Wij wuire blij, da we werk hadde."

Begeleid door het storten van klinkers wees hij op zijn knie. "Ferslete. Sat d'r ien nuir sofeul juire! En de rug natureluk." Er volgde een forse opsomming van diverse beroepsmankementen. Ik verwachtte een gruwelijke slot-aandoening. "Op een hete someraofond mos ik 'n tuinpaodje legge bij een aperte frouw. Da konde dese hande toen nog. Duir bin ik bin gefalle … op huir."

Eindelijk een volle lach. "Ik ken je wel, heur. Muir wa wou je fraoge?" "Eigenlijk … " bedacht ik snel: "hoe het met je gaat."

De stratenbekleders waren inmiddels een meter verder.