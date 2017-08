Fietsen met sportief genieten als doel

"Na jaren van afwezigheid was het vorig jaar zo'n groot succes, dat we eigenlijk niet anders konden dan dit jaar van 24 tot en met 27 augustus weer een Nijmeegse Fiets4daagse organiseren", vertelt Arthur Hofstad, een van de organisatoren. "De insteek is hetzelfde, sportief genieten, maar wel met een paar kleine wijzigingen ten opzichte van vorig jaar."

Wijzigingen die het evenement alleen maar ten goede zullen komen, zo is de organisatie overtuigd. "We hebben namelijk goed geluisterd naar de deelnemers van vorig jaar en op basis van hun inbreng bijvoorbeeld besloten om dit jaar alle vier de dagen vanaf dezelfde plek te starten: In de Kazerne aan de Molenveldlaan 146 in Nijmegen." Daarnaast wordt ook de manier van bewegwijzering, met gele krijtspray, dit jaar nog eens extra onder de aandacht gebracht. "Vorig jaar is het helaas voorgekomen dat iemand niet goed oplette en niet de pijlen op de weg volgde, maar een andere kant op fietste. En als er dan eentje gaat, volgen er vanzelf meerdere. Dat zal ons dit jaar niet meer gebeuren!"

Ook de routes die worden gefietst zijn wat aangepast, net als de superstops onderweg. "Sommige toppers zijn behouden, zoals het Kasteel van Wijchen dat vorig jaar ontzettend in de smaak viel als superstop, en er zijn nieuwe bijgekomen, bijvoorbeeld de Escaperoom in Bemmel." Hetzelfde is gebleven dat de deelnemers ook dit jaar elke dag kunnen kiezen uit een korte en een lange route. "Het is maar net wat je voorkeur heeft, hoe lang je wilt fietsen en wat je onderweg allemaal tegen wilt komen."

Jong en oud is welkom om deel te nemen "Veel mensen denken bij een Fiets4daagse aan een oubollig gebeuren en dat is het eigenlijk ook. Maar tegelijkertijd is het net zo goed hip, jong, vrolijk en helemaal van deze tijd." En of je nu alle vier de dagen of slechts een, twee of drie dagen mee wilt fietsen, het kan allemaal. "Aanmelden kan zelfs nog op de dag zelf. Dus mocht je donderdag - of een van de andere dagen - ineens denken 'ik heb zin om sportief te genieten op de fiets', meld je aan en rijd gezellig met ons mee."

Deelnemen aan de Nijmeegse Fiets4daagse is volgens Arthur niet alleen een manier om sportief te genieten, maar ook om de regio beter te leren kennen. "Er doen dan ook mensen uit het hele land mee; er hebben zich zelfs al Belgen, Britten en Duitsers aangemeld. En het leuke is, hoeveel dagen je ook meedoet, elke dag dat je over de finish komt, ligt er een medaille op je te wachten."

nijmeegsefiets4daagse.nl